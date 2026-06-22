毎週月曜日〜金曜日あさ5:50から放送中の日本テレビ系情報番組「ZIP!」。「見たいが見つかる、楽しい朝」をテーマに、全国に「楽しい朝」をお届けしています。番組内のコーナー「ZIP!チャレンジ！」では、出演者が期間中毎日、ドリブルシュートに挑戦いたします。「ZIP!」公式Xアカウントでは、「ZIP!プレゼントチャレンジ！ドリブルシュート」と連動したキャンペーンを開催！出演者が番組内でチャレンジに成功したら、キャンペー