インターネットラジオステーション音泉は、リスナー感謝イベント「音泉祭り2027東京」を2027年2月13日（土）に立川ステージガーデンで開催する。 出演は以下総勢36名。約5時間のステージを盛り上げる。 青山なぎさ、飯田ヒカル、飯塚麻結、内山悠里菜、大渕野々花、緒方佑奈 小野賢章、佳原萌枝、岸本卓也、希水しお、高野麻里佳、佐伯伊織 早乙女じょうじ、佐々木琴子、篠原侑、下野紘