◾️三笘選手のあの場面を引き合いに…◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本4-0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)この試合で実況を務めた日本テレビ・山本紘之アナウンサーは「最初の1点目が全て」と振り返りました。前半4分、鎌田大地選手のゴールで先制した日本。ただ、解説の元日本代表・本田圭佑選手と、「勝てるなという空気の中で、選手が2点目、3点目を奪いに行くと焦