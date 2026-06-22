「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）日本代表はチュニジアとの１次リーグＦ組第２戦にＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝の２得点などで４−０と完勝した。Ｗ杯での日本の４得点は最多。第１戦に引き分けた日本は今大会初勝利で勝ち点４とし、３大会連続の決勝トーナメント進出へ大きく前進した。チュニジア戦は１９３０年の第１回大会からＷ杯通算１０００試合目。節