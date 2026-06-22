ベルギーを訪問中の天皇皇后両陛下は、滞在先の城で国王一家と交流されました。ベルギー入りから一夜明けた日本時間の22日未明、両陛下は宿泊先のシエルニョン城でフィリップ国王夫妻や21日に空港で出迎えた愛子さまと同じ年で王位継承順位一位のエリザベート王女など4人の子どもたちと共に集合写真を撮影されました。陛下は同じ年の国王とイギリス留学時代から40年以上交流があり、両陛下は27年前の国王夫妻の結婚式に参列するな