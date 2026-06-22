巨人は3−5で中日に敗れたが、明るい材料もあった。昨季ブレイクを果たした泉口友汰が、ソロホームランを含む3安打2打点と活躍。6月に入って月間打率3割超えと状態を上げており、打線をけん引する存在の復調を印象づけた。21日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、泉口の打撃内容について齊藤明雄氏が言及。「ようやく当たりが出てきた」と復調の兆しを感じ取った。「3月、4月は綺麗に振り切るスイングがあまりで