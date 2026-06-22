21日に先発したDeNAの尾形崇斗は5回2失点と粘投したものの、白星とはならなかった。この日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、尾形の投球内容について齊藤明雄氏が解説した。失点したのは3回。尾形は2四球で二死一・二塁のピンチを招くと、好調の大山悠輔に初球のストレートを中前に運ばれ、先制点を許した。さらに続く郄寺望夢には追い込みながらも再びストレートを捉えられ、2点目を奪われた。この場面