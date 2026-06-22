「今の時代に何台も海外でロケバスを走らせてロケができるなんて」――7月2日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナインイタリア・ローマでゴチになります! 3時間SP』(19:00〜)では、27年ぶりにイタリアロケを敢行。仲里依紗、竜星涼、森本慎太郎(SixTONES)、劇団ひとり、森香澄が参戦し、ローマの一つ星レストランで豪華ゴチバトルに挑む。『ぐるぐるナインティナインイタリア・ローマでゴチになりま