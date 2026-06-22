代打の切り札だった西田真二氏が、7年目に遂げた飛躍元広島外野手の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）はプロ7年目の1989年、スタメン出場が増え、82試合で打率.355（200打数71安打）、9本塁打、27打点と成績が向上した。前年オフに山本浩二氏が新監督、大下剛史氏がヘッドコーチに就任。2人から「トラ（西田氏の愛称）！チャンスをやるから頑張ってみろ！」とハッパをかけられ、その気になったと