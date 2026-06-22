北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組の第2節を行い、日本代表はチュニジアに4-0で圧勝した。生中継した日本テレビでスペシャルキャスターを務めた女優の井桁弘恵が同日、自身のインスタグラムを更新。ゴール裏など現地観戦の興奮をつづると、ファンから反響があがっている。井桁は「本当に貴重な時間を過ごさせていただきました」と報告。