「坂本勇人は使わないんですか？」【もっと読む】巨人・橋上秀樹監督代行とは何者か…原辰徳氏には干され、阿部監督が心酔した“野村ID野球”の継承者交流戦開幕直後、ヤクルトOBのギャオス内藤氏（57）が解説の仕事で東京ドームに足を運んだ際、ヤクルトで同じ釜の飯を食った巨人の橋上秀樹監督代行（60）にこう尋ねた。すると橋上代行は冷静にこう言ったという。「坂本を使ったら、浦田（俊輔）が使えなくなっちゃう」浦田