なぜか、勝てない。【もっと読む】新庄監督にガッカリ…敗戦後の「看過できない発言」に、日本ハム低迷の一因がわかる気がした日本ハムは昨21日、0−8でソフトバンクに大敗。これで対戦成績は日本ハムの1勝10敗となり、新庄監督は試合後、球団を通じて「コメントはございません」とだけ言い残し、球場を後にした。日本ハムは昨季までソフトバンクに2連覇を許したものの、いずれも2位。対戦成績も2024年が12勝12敗1分で、昨季