女子ゴルフのニチレイレディス最終日（千葉・袖ケ浦CC新袖C=6590ヤード・パー72）は、通算13アンダーで並んだ3人によるプレーオフが18番パー5（506ヤード）で行なわれた。【もっと読む】愚痴っぽくなりますが、今回は「お金」の話北海道の試合を断ったのも、実は経費の問題ですまず、1ホール目にルーキーの吉崎マーナ（18）がバーディーを逃して脱落。2ホール目からはプロ11年目でツアー未勝利の大出瑞月（28）と日本ツアー1