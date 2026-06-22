徳丸元一（佐野勇斗）名古屋 MER Ver.（C）2026 劇場版『TOKYO MER』製作委員会 佐野勇斗が、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』（８月21日公開）に臨床工学技士・救命士の徳丸元一として出演。「名古屋MER」の一員として出動することが明らかになった。救命医療ドラマの金字塔『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』。2021年のドラマ放送、興行収入50億円を突破した『南海ミッション』などの劇場版を