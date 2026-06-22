【政官財スキャニング】#129利上げ不発で為替1ドル160円台に張り付き…円安止まらず「170円」早くも現実味政界通（以下=政）日銀が6月16日に政策金利を見直して、1％という31年ぶりの水準へ上げたが、植田和男総裁は病気で入院していて欠席したな？官界通（同=官）肝嚢胞感染症という病気だそうで、9日に入院して退院まで2週間程度はかかるそうだ。欠席した政策決定会合には書面で意見を提出したが、議決には加わることができ