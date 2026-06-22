今日22日(月)は、東北では雨が続き、太平洋側で大雨となる所があるでしょう。北海道や関東から中国、四国も雨の降る時間がありそうです。九州は夕方から雨の降る所が多く、夜は広い範囲で傘が必要になるでしょう。最高気温は昨日より低くなる所が多いですが、関東は昨日より高く、内陸部で30℃を超えそうです。東北は大雨に注意東京など関東南部は夕方から雨の所も今日22日(月)は低気圧が日本海を東進し、湿った空気が流れ込むで