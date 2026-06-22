「一本のチャンスで決められるFWは決められる」スタジアムが青く染まっていた。メキシコ・モンテレイ、現地のサポーターまでが日本代表に声援を送る蒸し暑い夜。その熱狂の中心にいたのが上田綺世だった。2ゴールを叩き込み、チュニジアを相手に4-0の快勝を手繰り寄せた背番号18は、試合後、額に垂れる汗を拭いながらこう言い切った。「率直に嬉しいです。4年前、自分が悔しい思いをして、そこから積み上げてきたものが繋がっ