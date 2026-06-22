伊東純也は2大会連続出場でW杯初ゴール日本代表MF伊東純也が6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節チュニジア戦（4-0）で、追加点を挙げた。カタールW杯に続く2度目の舞台で待望の一撃。国際Aマッチ16ゴール目は宣言通りのW杯初ゴールとなった。4年前、実は怪我を押してW杯に出場していた伊東が今大会に懸けた思いは