女優・黒木華が主演するフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（カンテレ制作、月曜・後１０時）が２２日、第１０話の放送を迎える。黒木とバディを組んで都知事候補となる、月岡あかり役の野呂佳代がコメントを寄せた。本作は放送開始以来、新感覚の“選挙エンターテインメント”として注目度が増している。黒木は、政治家の不正を密告する告発文から全てを失った与党幹事長の娘で秘書・星野茉莉役。野呂演じる政治素人のスナ