◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの先発マウンドに上がった右腕Ｅ・シーハン投手が、４回途中６失点でＫＯされた。初回先頭のウォードにカウント２―０から中前打。ヘンダーソンに右線エンタイトル二塁打、アロンソに四球で無死満塁とされた。続くバサロに一、二塁間を抜かれる適時打を打たれ、ノーアウトで１点を失った。１死後にカウザーに