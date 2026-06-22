日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）などに出演している精神科医の木村好珠（このみ）さんが、夫婦でサッカー日本代表を応援する姿をアップした。チュニジア戦が行われた２１日に自身のインスタグラムを更新し「夫婦で日本代表ユニフォーム着て応援」と題して投稿。「ミヤネ屋でお話ししたとおり、我が家はオランダ戦のダブルボランチです。私は鎌田大地選手、夫は佐野海舟選手！（子供は昼寝）