日本発グローバルグループ「&TEAM」（読み：エンティーム）のJOが、映画『ワンダンス』（11月27日公開）の主人公・カボを演じることが22日、発表された。JOは、映画初主演となり、キャラクタービジュアルとダンス映像が公開された。【番組カット】ダンスを踊るカボ！&TEAM・JO本作は、ダンサーからも熱く支持をされ、昨年にはテレビアニメも放送された珈琲氏による同名漫画（「月刊アフタヌーン」（講談社）に連載中）