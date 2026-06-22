アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が映画単独初主演を務めるホラー映画『だぁれかさんとアソぼ？』（7月24日公開）のコラボソングに、FRUITS ZIPPERの楽曲「センセーション」が決まった。あわせて、同楽曲を使用したスペシャル予告映像とメンバーコメント映像が解禁された。【動画】コラボソング「センセーション」SP予告＆FRUITS ZIPPERメンバーコメント映像本作は、『呪怨』シリーズなどで知られる清水崇監督の最