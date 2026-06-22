ビートルズの来日は小学5年の時で、クラスのおませな女子が「ポールが好き」と言ったことや、武道館公演を巡るわさわさとした空気をかすかに覚えている。11年前、この公演の前座を務めた内田裕也さんにインタビューする機会があって「あれは誇りと屈辱だったね」と、当時の思いを聞いた。「前座に出られたことはラッキーだったし、因縁も感じたけど（後に裕也さんはニューヨークのジョン・レノン宅に招かれている）、自分がやって