柴犬がカナダの山でハイキングを楽しんでいたら、カナダ人の学生さんたちに遭遇して…？学生さんが柴犬を撫でた時のリアクションや、柴犬の人懐っこくて可愛い姿が話題になり、投稿は記事執筆時点で33万回再生を突破しています。 【動画：カナダの学生たちが『山で柴犬に遭遇した』結果→撫でた瞬間に…想像を超える『ナイスな反応』】 柴犬たちがカナダの山でハイキング YouTubeチャンネル「Shiba in the Rockies / カナ