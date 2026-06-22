ストリートビューに写った衝撃の光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で17万2000回再生を突破し、「羨ましい！」「なんか嬉しくなるね」「そんなことってあるんですね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：なんとなく『Googleで自宅を検索してみた』結果→思わずスクショしてしまう『まさかの光景』】 ストリートビューを見ていたら… TikTokアカ