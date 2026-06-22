MATCH 39グループG第2戦2026年6月22日 4:00キックオフ（会場：ロサンゼルススタジアム）ベルギー 0-0 イラン初戦では、4カ国全てが勝ち点1をわけあったグループG。GL突破へ前進するためにも、第2節では白星を手にしたい。そんな中で、ベルギー代表とイラン代表が激突した。ベルギーは初戦に続いて、ケビン・デ・ブライネやレアンドロ・トロサールらがスタメンに名を連ねた一方で、ワントップには途中出場していたロメル・ルカク