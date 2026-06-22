飲水タイムの導入によって試合が4分割されることに、違和感を口にしたビエルサ監督(C)Getty Imagesサッカーの“在り方”を変える新ルールに納得はいっていない。現地時間6月20日に開かれた会見で、ウルグアイ代表を率いるマルセロ・ビエルサ監督は、目下開催中の北中米ワールドカップ（W杯）から導入された「ハイドレーションブレイク」について「何もプラスにもならない」と強い口調で訴えた。【動画】W杯で初の4得点！チュニジ