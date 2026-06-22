「顔はわかるけど名前が思い出せない...」という状況に遭遇したことはありますか？ そんな人におすすめの習慣が「人日記」（ひとにっき）です。「人日記」は、「今日会った人の名前」を書く日記です。感想は一切書きません。本記事では、新刊『人日記1日1分、会った人の名前を書く』（内山厳・著）から、「人日記」を書くメリットを紹介します。「名前が思い出せない...」「顔はわかるけど名前が思い出せない...」といった経験は