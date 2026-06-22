シドニー五輪競泳の日本代表をつとめた萩原智子さんは、全国で廃止や縮小、民間への移行の動きが広がるプールの授業について「命を守る授業を途絶えさせないでほしい」とSNSに投稿し、大きな反響を呼びました。保護者から共感を呼んだいっぽうで、学校現場からは苦しい実態も明かされたそう。萩原さんは「水の教育は転換点」と語ります。 【写真】競泳日本代表→1児の母に！笑顔がかわいい「ハギトモ」さんの現在（4