【東北は雨雲かかり続け大雨のおそれ】動きの遅い低気圧の影響で、新潟や東北ではきょうも大雨に注意が必要です。夜にかけて断続的に雨で、特に湿った東風が吹き付ける太平洋側の地域で雨脚が強まるでしょう。きのうからのまとまった雨で、すでに地盤は緩んでいるため、土砂災害に注意が必要です。【北日本は4月並みの肌寒さも】雨や北東からの冷たい風の影響で、北日本は20℃に届かない所が多いでしょう。盛岡は最高気温が17℃の