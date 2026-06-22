俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデル、女優のＫｏｋｉ，が近影を公開した。Ｋｏｋｉ，は２２日までに自身のインスタグラムを更新。撮影者が姉のＣｏｃｏｍｉであることを明かすと、胸元が大きく開いたミニ丈のワンピース姿を披露した。この投稿には、ファンから多くのいいねが寄せられている。