28年度前期のNHK連続テレビ小説の情報が公開された。【写真】山口百恵さんに激似と言われた、河合優実の代表作歌人・斎藤茂吉の妻・輝子の生涯をテーマにした物語で、タイトルは『ほんのモキチ』。主演は河合優実で、脚本はクドカンこと宮藤官九郎が手がける。朝ドラファンの反応はビミョー意外なのは情報公開のタイミング。朝ドラは現在放送中の『風、薫る』のあと『ブラッサム』『巡るスワン』と続くが、来年度後期の作品