元宝塚男役スターの女優凪七瑠海（なぎな・るうみ）が21日、ビルボードライブ横浜でライブ「Rumina」を行った。「ハルカナ約束」「神の裁き」「たしかなこと」などメドレーも含めて14曲を熱唱。父の日にちなんで元テノール歌手の父親（88）をステージに上げ、一緒に「ボラーレ」を歌った。昨年1月に宝塚を退団。「前は男役のまま舞台の上で死にたいと思っていました。今は普通に死にたい（笑い）。これからも皆さまに笑顔になって