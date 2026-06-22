スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は昭和に渋い存在感を放ったプロ野球選手たちの連載です。『昭和プロ野球の仕事人』佐藤政夫 編令和になった今も、ファンの記憶に残る「昭和プロ野球の仕事人」の過去のインタビュー素材を発掘し、その真髄に迫るシリーズ連載。今回は、マニアックな変則左腕、佐藤政夫氏について（初出：2021年12月10日）。全文 >>> コンニャク投法サウスポー佐藤政夫は「現役ドラフト」で巨人か