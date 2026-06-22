――北中米ワールドカップで注目している日本人ストライカーは？２度のワールドカップに出場し、Ｊ1リーグ歴代最多得点の大久保嘉人にそう訊ねたことがあった。「今はたくさんの日本人フォワードがヨーロッパのクラブでみんな活躍しているけど......ひとりだけ名前を挙げるなら、上田（綺世）かな。ストライカーとしてすべてが整っているでしょ。シュートも、ヘディングも強いし、体の使い方もうまいし、足も十分に速い。うらや