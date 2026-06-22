好きな言葉は定時退社。嫌いな事は無駄な会議。ブラック企業「にゃんこフーズ」で働く、ズボラでふまじめな会社員猫のぬんちゃん。ワンマン社長と時代錯誤な上司のもとで、理不尽と矛盾だらけの会社に“ぬっふり”と立ち向かう猫社員たちの物語。言いたくても言えない会社への不満をあなたの代わりに叫びます。【漫画】本作品をイッキ読みする■マネジメントだって、プロですから
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