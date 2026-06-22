ガールズグループKISS OF LIFEのナッティが、グラマラスなスタイルで視線を奪った。最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムには、「Kiss Into Hot Summer」というコメントとともに写真が投稿された。【写真】ナッティ、ド迫力ボディ公開された写真には、クロップドトップスにミニスカートを合わせたナッティの姿が収められている。何気ないポーズでも圧倒的なオーラを放ち、見る者を魅了した。また、別の写真ではタイトなTシャツ