読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！実の妹と恋人に裏切られ、同棲していたアパートを追い出されてしまった主人公。冷たい雨の夜、行き場を失い途方に暮れていた彼女を救ってくれたのは、意外な人物でした。絶望の先で待っていた、思いがけない運命とは…？すべてを失った雨の夜実の妹に最愛の婚約者を奪われたうえ、2人が一緒に住むからと、私は同棲していたアパートを突然追い出されてしまいました。最低限の荷物