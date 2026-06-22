元サッカー女子日本代表の澤穂希（47）が、19日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。子育てのために取得した資格を明かした。【写真】「あなたの母親になれて幸せ」9歳長女との“母の日”ショットを披露した澤穂希この日は、仲良しの“ママ友”であるというSHELLYと共にスタジオ出演。現在9歳の長女は、サッカーはやっていないが、“遊び”でたまに公園などでボールを蹴ることはあると明かした。子