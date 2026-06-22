中国の核融合エネルギー開発における主要機関でもある中国核工業集団（CNNC）傘下の核工業理化工程研究院はこのほど、中国の科学者が安定同位体の濃縮と高純度シリコン製造分野で画期的な進展を遂げたと発表しました。純度99.99％を超えるシリコン-28（ケイ素28）同位体の独自の量産に世界で初めて成功し、製品の主要指標は国際的な先進水準に達したとしています。研究チームによると、今回の技術的なブレイクスルーは、中国におけ