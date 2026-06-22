各地で不正改造車の街頭検査を実施！道路上ではときどき、爆音を出して走るバイクや、タイヤを「八の字」のように大きく傾けて装着しているクルマなど、不正改造車とみられる車両を見かけます。特に爆音のバイクが道の駅やお店の駐車場などに集合したり、深夜に道路を走り回ったりすることで、近隣住民が騒音に悩まされるケースも後を絶ちません。【画像】「ええぇぇ…！」 これが「不正改造車」検挙の瞬間です！ 画像で見る（