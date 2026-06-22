橋空白地帯を解消する「押切・湊橋」に期待東京都と千葉県を隔てる旧江戸川に、新たな橋「押切・湊橋（仮称）」が架かる予定です。SNSなどには開通を待つ周辺住民などからのコメントが多数寄せられています。東京と千葉の間は江戸川と旧江戸川が流れており、千葉県の住民が東京に行くはいずれかの橋を渡らなくてはなりません。【画像】超便利!? これが東京〜千葉の「新しい橋」の全貌です（12枚）このうち東京と接する市