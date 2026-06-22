阪神が3連勝で単独首位に浮上した。先発した郄橋遥人は今季5度目の完投勝利を挙げ、開幕9連勝をマーク。圧巻の投球でチームを勝利に導いた。21日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、齊藤明雄氏が郄橋の投球を解説。その最大の武器として「低めへの制球力」を挙げた。この日の郄橋は9回1失点、1点差のリードを最後まで守り抜く力投を披露。齊藤氏は「低めに投げる意識が強い。体全体を低めに