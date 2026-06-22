◆ 齊藤氏「自分の球に自信をもって投げていて、打者を信頼している」ロッテは21日、楽天に7−4で勝利した。8回表に同点に追いつかれ、なおも二死満塁のピンチで3番手・八木彬が登板。代打・鈴木大地を遊ゴロに打ち取ると、直後の攻撃で山口航輝が2点本塁打を放ち、勝ち越しに成功した。わずか2球で7勝目を挙げた八木について、21日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・岩本勉氏が「勝ち運を持っている投手。も