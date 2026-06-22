ベルギー代表は現地６月21日、北中米ワールドカップのグループＧ第２節でイラン代表と対戦した。立ち上がりからボールポゼッションで優位に立ち、試合の主導権を握るベルギーだったが、決定機までは持ち込めず、スコアレスで前半を終える。後半に入っても優勢の展開だったなか、67分にネイサン・ノイがレッドカードを受けて退場となる。数的不利になってからも攻め続けたが、最後までゴールは奪えず。０−０で引き分けた。&#