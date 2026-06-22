森保ジャパンは日本時間６月21日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジアと対戦。４−０で大勝し、今大会１勝１分とした。この一戦の約半日前にF組２節のもう１カードが行なわれ、初戦で日本と２−２で引き分けたオランダと、チュニジアを５−１で粉砕したスウェーデンが激突。欧州の強豪同士がぶつかったが、思いがけずオランダが５−１で圧勝という結果で終わった。とはいえ、シュート数はオランダが10本に対し、ス