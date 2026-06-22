ベルギー―イラン前半、競り合うイランのカナニ（左）とベルギーのルカク＝ロサンゼルス（ロイター＝共同）ボールを圧倒的に保持したベルギーがイランの守りを崩しきれず、無得点で引き分けた。両サイドを使って攻めたが、中央を固めた相手にはね返された。後半21分にはDFヌゴイが退場となり、自滅した。イランは守備に人数を割き、ベルギーの分厚い攻撃に対応。前線に残したタレミを軸につくった決定機は、相手GKのクルトワに