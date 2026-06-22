元日本代表で藤枝ＭＹＦＣ監督の槙野智章氏が、サッカー北中米Ｗ杯の日本・チュニジア戦の日本テレビ系中継でのオフショットを公開した。同局系の２０日夜の特別番組、２１日朝の「シューイチ」（日曜・午前７時半）、直前番組「森保ジャパンまもなく運命のチュニジア戦ＳＰ」（午前１０時２５分）、試合の中継と現地・メキシコから“出ずっぱり”で出演していた槙野氏は試合後の２１日、自身のインスタグラムを更新。「日本