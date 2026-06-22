『週刊プレイボーイ』27号は6月22日に発売！ 一ノ瀬瑠菜が、6月22日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』27号表紙＆巻頭グラビアに登場！ 一ノ瀬瑠菜 ©前康輔／集英社 【プロフィール】一ノ瀬瑠菜（いちのせ・るな）2007年2月26日生まれ埼玉県出身身長163cmB83 W56 H84血液型＝A型「ミスマガジン2023」読者特別賞受賞。YouTubeドラマ『東京彼女』「学歴差別」編に出